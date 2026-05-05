Dois militares transportados para o hospital após incidente em curso de paraquedismo
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Dois militares transportados para o hospital após incidente em curso de paraquedismo

Exército anunciou abertura de um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente em Tancos, durante a execução de um salto de paraquedas.
David Pereira
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Dois militares foram esta terça-feira, 5 de maio, transportados para uma unidade hospitalar após "um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo", em Tancos, durante a execução de um salto de paraquedas.

O ramo das forças armadas adiantou que foram acionados imediatamente os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM antes de serem transportados para um hospital.

O Exército acionou igualmente o apoio psicológico, "assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e respetivos familiares".

Foi ainda determinada a abertura de um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente.

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