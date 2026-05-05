Dois militares transportados para o hospital após incidente em curso de paraquedismo

Dois militares foram esta terça-feira, 5 de maio, transportados para uma unidade hospitalar após "um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo", em Tancos, durante a execução de um salto de paraquedas.O ramo das forças armadas adiantou que foram acionados imediatamente os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM antes de serem transportados para um hospital.O Exército acionou igualmente o apoio psicológico, "assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e respetivos familiares".Foi ainda determinada a abertura de um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente.