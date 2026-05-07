Nuno Melo lamenta morte de militar após acidente em treino de paraquedistas

O ministro da defesa, Nuno Melo, manifestou pesar pela morte de um militar na sequência de um acidente ocorrido durante a frequência do curso de Paraquedistas, em Tancos. "Acabámos de saber que um militar do Exército, paraquedista, acabou de falecer na sequência do acidente há dias e a minha primeira nota é uma nota de pesar" à família do militar e ao Exército, disse esta quinta-feira, 07 de maio.O Exército comunicou mais cedo o falecimento do furriel Ismael José Silva Lamela, natural de Barcelos, distrito de Braga, que se encontrava internado no Hospital de São José, Lisboa. O acidente, ocorrido durante a execução de um salto de paraquedas, envolveu um outro militar, que se encontra no Hospital de Leiria, estável e sob observação, segundo o Exército. O ministro Nuno Melo falava no final de um encontro com o ministro da Defesa da Grécia, Nikolaos Dendias, que decorreu no Forte de S. Julião da Barra, Oeiras. No final da reunião, Nuno Melo afirmou que existem muitas oportunidades de cooperação entre os dois países “no domínio militar e no domínio empresarial”. Por seu lado, o ministro da defesa da Grécia confirmou que a visita a Portugal trouxe a possibilidade de uma “cooperação mais próxima” e que também foi discutida a possibilidade da “compra da aeronave KC-390”..Tancos. Declarado óbito de um dos paraquedistas envolvidos em queda.Dois militares transportados para o hospital após incidente em curso de paraquedismo