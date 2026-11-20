Um especialista em balística da Polícia Judiciária (PJ) foi detido na manhã desta sexta-feira, 20 de novembro, por esta polícia por suspeitas de ter desviado e e vendido no mercado negro mais de 200 armas que estavam apreendidas.

As suspeitas surgiram quando várias armas apreendidas em operações policiais apareciam nos registos como já estando à guarda do laboratório. Além disso, o especialista terá sido denunciado por outros peritos do departamento de balística.

Segundo avançam a CNN Portugal e o Correio da Manhã, uma Glock apreendida na operação Pocoba - aquela em que foi apreendido um atrelado posteriormente encontrado à guarda da empresa Construbarcelos -, é uma dessas armas que supostamente deveria estar à guarda da PJ.

Apesar das suspeitas, só agora a PJ terá conseguido reunir provas suficientes para deter este indivíduo.