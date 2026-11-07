GNR detém dois homens por tráfico de droga e apreende armas e explosivos na Ericeira

O Comando Territorial de Lisboa da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mafra, deteve esta quinta-feira, 5 de novembro, dois homens por tráfico de estupefacientes, de 51 e 55 anos de idade, no âmbito de uma operação policial realizada na Ericeira, no concelho de Mafra.

As detenções foram o culminar de uma investigação que decorria há cerca de seis meses. Nesse período os militar da GNR "desenvolveram diligências que permitiram apurar que os suspeitos se dedicavam à distribuição e comercialização de produtos estupefacientes, abastecendo consumidores e outros indivíduos ligados à atividade de tráfico nas localidades da Ericeira e da Encarnação, no concelho de Mafra, bem como no concelho de Torres Vedras".

No seguimento da investigação foi desencadeada uma operação policial, no decorrer da qual foram cumpridos dois mandados de busca domiciliária e sete mandados de busca não domiciliária.

De acordo com uma nota enviada às redações, além da detenção dos suspeitos foram apreendidos 9225 euros em numerário; 484 gramas de uma substância sólida, cuja composição se encontra pendente de análise laboratorial; 375 munições de diferentes calibres; 206 doses de haxixe; seis facas de corte; cinco sabres; quatro plantas de canábis; quatro balanças de precisão; três telemóveis; duas granadas, uma ofensiva e uma defensiva, ambas com carga explosiva; duas carabinas; duas doses de cocaína; uma pistola de calibre 9 mm, municiada; um revólver; um bastão extensível; e uma máquina de embalamento a vácuo.

A operação contou com o reforço da Unidade de Intervenção da GNR, através do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, do Grupo de Intervenção Cinotécnico e do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo, bem como do Destacamento de Intervenção de Lisboa, refere o comunicado.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Sintra, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos arguidos e a medida de apresentações semanais ao outro.