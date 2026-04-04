Escolas já podem abrir concursos para entrada nos quadros de 758 psicólogos e 648 técnicos especializados

As escolas já podem abrir concursos para a vinculação aos quadros de 758 psicólogos e outros 648 técnicos especializados em áreas como terapia da fala, educadores sociais ou técnicos de informática, informa este sábado, 4 de abril, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI). Com a entrada de mais psicólogos, o número total destes profissionais no quadro do MECI sobe para 1459. "Foi fixada como prioridade de política pública assegurar que todas as unidades orgânicas (Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas) contam com, pelo menos, um psicólogo nos seus quadros. Atualmente, ainda 249 unidades orgânicas não dispunham de qualquer psicólogo vinculado aos quadros do MECI, situação que estes concursos de vinculação resolvem", sublinha o ministério tutelado por Fernando Alexandre. O rácio atual de um psicólogo por cada 1 656 alunos vai passar de um psicólogo por cada 796 alunos, com 62% das 807 unidades orgânicas do Ministério da Educação a ficar com dois ou mais psicólogos nos quadros O ministério explica que foi atualizada a distribuição de vagas inicialmente definida, tendo em conta as mais recentes necessidades das escolas, nomeadamente "os psicólogos que, entretanto, saíram, o número de técnicos no limite de contratos anuais e o objetivo de dotar todas as unidades orgânicas com, pelo menos, um psicólogo vinculado aos quadros".Caberá às escolas definir o perfil dos professores que precisam de recrutar no âmbito das 648 vagas abertas para outros técnicos especializados.Segundo o MECI, este reforço de quadros do ministério da Educação representa um "investimento estrutural" de 38 milhões de euros e visa responder a "necessidades permanentes identificadas", e tem como objetivo, diz o MECI, "assegurar o sucesso escolar, a igualdade de oportunidades, a equidade e a inclusão educativa e social, assim como o bem-estar físico e psicológico dos alunos". O ministério de Fernando Alexandre sublinha ainda "a necessidade de promover a saúde mental, de assegurar a orientação dos alunos, de prevenir o insucesso escolar, de apoiar alunos com necessidades educativas específicas e de melhorar o bem-estar de toda a comunidade educativa". .Ministro da Educação garante que horários sem aulas nas escolas são 448, menos de metade do que em janeiro.Exames dos alunos sem aulas devem pesar menos na nota final, defendem diretores das escolas