Escolas estendem horário das secretarias à espera de notas dos exames nacionais

Já passa das 17:00 desta sexta-feira, 17 de julho, e as notas dos exames nacionais ainda não chegaram às escolas. É por volta desta hora que as secretarias costumam encerrar, mas ainda estão abertas, à espera dos resultados. O DN apurou em escolas de Lisboa que é feito um compasso de espera até às 19:00, até porque pais e estudantes não páram de chegar aos estabelecimentos em busca das informações. Outras desistiram da espera e já fecharam os portões depois das 18:00, sabe o DN. Cada estabelecimento tem vindo a decidir como proceder diante da espera prolongada. Desde pela manhã os locais recebem alunos que precisam saber das notas.O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu que esta tarde as pautas seriam fixadas. “O Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas”, disse o titular da pasta. O responsável acrescentou que não antecipa “razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames”.O balanço foi feito pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação numa breve declaração aos jornalistas, na Assembleia da República, antes do início do debate de urgência requerido pelo PCP.Já à tarde, o Governo recusou-se a comprometer-se com um horário, como disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no briefing do Conselho de Ministros. “Não vou estabelecer metas de horários”, disse António Leitão Amaro, acrescentando que, em anos anteriores, os resultados dos alunos foram publicados além do “horário normal das secretarias”..Governo recusa definir hora limite para afixação das pautas dos exames nacionais.Ministro diz que todos os exames estão classificados e pautas serão afixadas até ao final do dia de hoje