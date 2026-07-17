Fernando Alexandre garante que calendário de acesso ao ensino superior não está prejudicado

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu esta sexta-feira, 17 de julho, que o júri nacional de exames "tem as condições e a responsabilidade de enviar as notas às escolas".Depois de várias intervenções que pressionaram o ministro a intervir no debate de urgência marcado pelo PCP, Fernando Alexandre, disse que a prioridade do Governo foi garantir "o rigor e transparência na avaliação".Para além disso, insistiu o ministro, o júri nacional "tem uma independência reforçada", "o que lhe dá uma responsabilidade acrescida".Apesar dos problemas, que "perturbaram muito o processo de avaliação", "com consequências", continuou o ministro, "nada disto "vai prejudicar o calendário de acesso ao ensino superior", garantiu."Não há razão para alterar o calendário de acesso", apesar do "alarmismo" do PS, atirou Fernando Alexandre, com reclamações vindas das bancadas.Em atualização..Exames nacionais. Ministro da Educação diz que maioria das falhas relatadas são falsas e garante condições para a correção digital.Ministro diz que todos os exames estão classificados e pautas serão afixadas até ao final do dia de hoje .Diretores rejeitam responsabilidades nas falhas relacionadas com a correção dos exames. Ministro diz que nenhum aluno será prejudicado