Debate de urgência foi requerido pelo PCP.
Debate de urgência foi requerido pelo PCP.Foto: MIGUEL A. LOPES / Lusa
Política

Fernando Alexandre garante que calendário de acesso ao ensino superior não está prejudicado

Fernando Alexandre garante que o processo "não vai prejudicar o calendário de acesso ao ensino superior" e que "não há razão" para o fazer.
Vítor Moita Cordeiro
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O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu esta sexta-feira, 17 de julho, que o júri nacional de exames "tem as condições e a responsabilidade de enviar as notas às escolas".

Depois de várias intervenções que pressionaram o ministro a intervir no debate de urgência marcado pelo PCP, Fernando Alexandre, disse que a prioridade do Governo foi garantir "o rigor e transparência na avaliação".

Para além disso, insistiu o ministro, o júri nacional "tem uma independência reforçada", "o que lhe dá uma responsabilidade acrescida".

Apesar dos problemas, que "perturbaram muito o processo de avaliação", "com consequências", continuou o ministro, "nada disto "vai prejudicar o calendário de acesso ao ensino superior", garantiu.

"Não há razão para alterar o calendário de acesso", apesar do "alarmismo" do PS, atirou Fernando Alexandre, com reclamações vindas das bancadas.

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