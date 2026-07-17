Ministro diz que todos os exames estão classificados e pautas serão afixadas até ao final do dia de hoje

O ministro da Educação confirmou esta sexta-feira, 17 de julho, que todos os exames nacionais do ensino secundário estão classificados e antecipou que, por isso, as pautas serão afixadas até ao final do dia.“O Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas”, disse Fernando Alexandre, acrescentando que não antecipa “razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames”.O balanço foi feito pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação numa breve declaração aos jornalistas, na Assembleia da República, antes do início do debate de urgência requerido pelo PCP..Diretores ainda sem informação oficial dizem que "bola está do lado do ministério".Antes das declarações do ministro, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas disse esta sexta-feira que ainda não tem informação de quando serão publicadas as notas dos exames nacionais, acrescentando que "a bola está do lado" do Ministério da Educação.Questionado sobre se tinha sido comunicada alguma informação oficial às escolas por parte do ministério, Filinto Lima, presidente da ANDAEP disse que não tinham recebido "nada, zero" e acrescentou que é necessário "ver para crer"."Estamos muito confiantes, mas temos de aguardar", frisou."Nós, diretores, estamos à espera que cheguem as classificações por via digital para nós depois procedermos em conformidade. Do nosso lado o processo é célere, é muito rápido. Nós estamos habituados, é normal", adiantou Filinto Lima. "Os nossos alunos estão muito ansiosos, já estão a ligar para as escolas a perceber se já chegaram as notas, as classificações", contou.Milhares de alunos do ensino secundário aguardam hoje pela divulgação das notas dos exames nacionais, mas a afixação das pautas depende da classificação de todas as provas, um processo marcado por atrasos, problemas técnicos e falta de classificadores.A possibilidade de as pautas não serem afixadas durante o dia de hoje chegou a ser admitida pelo ministro da Educação na véspera, quando faltava avaliar 0,5% das respostas, mas Fernando Alexandre acabou por se mostrar confiante de que seriam afixadas durante a tarde de hoje.No dia em que centenas de milhares de alunos esperam ver afixados os seus resultados, o ministro estará no parlamento, para um debate de urgência, requerido pelo PCP, sobre os exames. Com mais de 300 mil provas realizadas em papel, a implementação do processo de classificação digital, que acontece pela primeira vez, implicou a digitalização de milhões de folhas de resposta, posteriormente distribuídas pelos professores para classificação.Os problemas começaram a surgir, desde logo, com o exame de Português - o primeiro realizado pelos alunos - que tardou a chegar aos classificadores por “dificuldades técnicas”, segundo o Júri Nacional de Exames (JNE).Aos primeiros atrasos na disponibilização das provas, seguiram-se relatos de folhas mal digitalizadas, respostas incompletas por falta de folhas de continuação e dificuldades na plataforma de classificação..Milhares de alunos esperam receber esta sexta-feira as notas dos exames nacionais.Ministro da Educação confiante que todas as notas dos exames nacionais serão publicadas na sexta-feira à tarde.Fenprof diz que ministro "perdeu o controlo da situação" ao admitir que "há riscos" de as notas não serem divulgadas na sexta-feira