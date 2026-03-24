O estado de uma sala de aula na EB D. Carlos I na Portela de Sintra.
O estado de uma sala de aula na EB D. Carlos I na Portela de Sintra.D.R
Sociedade

Escolas de Lisboa e Sintra reclamam obras prioritárias às autarquias

Vários agrupamentos reivindicam urgência. Em Telheiras, na segunda-feira haverá um cordão humano. Na Portela de Sintra, na EB1 do Agrupamento das Escolas D. Carlos I já estiveram numa sala 45 alunos.
Frederico Bártolo
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