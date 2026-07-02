Elevação do Estado de Prontidão Especial leva operadores da Proteção Civil a suspender greve

Foi desconvocada a greve nacional dos operadores de telecomunicações da Proteção Civil. A decisão foi tomada na sequência da elevação do Estado de Prontidão Especial, devido ao risco de incêndios."Esta decisão resulta do facto de o Estado de Prontidão Especial determinar um nível de empenhamento diferenciado de todos os operacionais envolvidos no sistema de proteção e socorro, tornando indispensável o reforço das salas de operações", lê-se num comunicado do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil (Sinfap). A greve estava prevista decorrer até sexta-feira, 3 de julho.Ao DN, o dirigente sindical Pedro Sampaio afirma que "esta tomada de posição em relação à greve só demonstra o sentido de responsabilidade e de missão dos operadores. O interesse de todos está acima dos próprios interesses". A classe reivindica a criação de uma carreira própria."Sabemos da nossa importância. Pelo nosso país e pelo nosso dever cívico, nunca deixaremos de cumprir a nossa missão, mas continuaremos a lutar pelos nossos direitos e para que tenhamos o reconhecimento que merecemos", acrescenta o operador ao jornal. Os operadores de telecomunicações de emergência foram integrados nos quadros da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em 2021.Apesar de terem desconvocado a paralisação antes do previsto, o sindicato considera que os objetivos foram "plenamente" alcançados. "A greve permitiu dar visibilidade às reivindicações dos Operadores de Telecomunicações de Emergência, sensibilizando a sociedade e os decisores políticos para a importância das funções desempenhadas por estes profissionais e para a necessidade de valorização da sua carreira", destaca a nota do Sinfap.O sindicato sublinha ainda que "em nenhum momento esteve em causa a prestação de socorro à população, tendo sido sempre assegurada a continuidade da ativação dos meios de emergência e da resposta operacional do sistema". Os operadores são responsáveis pela coordenação, gestão e mobilização dos meios de socorro, sejam eles aéreos, terrestres ou de proteção civil.amanda.lima@dn.pt.Onda de calor. Governo avança com declaração de situação de alerta a partir da meia-noite.Administradores de hospitais pedem resolução urgente de casos sociais\npara responder a onda de calor