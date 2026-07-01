Operadores da Proteção Civil: sindicato alerta para falta de especialização na carreira
Foto: Gerardo Santos
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Operadores da Proteção Civil: sindicato alerta para falta de especialização na carreira

Profissionais que gerem as comunicações encerram na sexta-feira uma paralisação de uma semana, que não põe em causa o serviço de socorro.
Amanda Lima
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