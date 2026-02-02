Na reunião desta manhã, mais de 30 pessoas estavam na sala, presencialmente, desde o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) até ao Exército Português, sob a liderança de Mário Silvestre, comandante da ANEPC.
Na reunião desta manhã, mais de 30 pessoas estavam na sala, presencialmente, desde o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) até ao Exército Português, sob a liderança de Mário Silvestre, comandante da ANEPC.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Como nos filmes, mas sem ficção: como funciona o comando nacional da Proteção Civil

Em Carnaxide, não há feriados nem finais de semana. O trabalho é 24 horas e os ecrãs nunca são desligados, mesmo que não existam ocorrências graves, diferente do que Portugal vive com a passagem da depressão Kristin. O DN conta como quem está do outro lado.
Publicado a
Loading content, please wait...
clima
Mau Tempo
ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
edição impressa
depressão Kristin
Diário de Notícias
www.dn.pt