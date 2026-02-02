Queda de grua sobre cinco prédios na Figueira da Foz obriga a realojamento de seis pessoas

Seis pessoas tiveram de ser realojadas durante a noite após a queda de uma grua de 60 toneladas sobre cinco prédios no centro da Figueira da Foz, informou esta segunda-feira, 2 de fevereiro, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.A ocorrência foi registada às 03:05 na Rua Bernardo Lopes.À Lusa, cerca das 06:00, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra apontou que a grua caiu sobre cinco prédios, tendo sido necessário retirar os moradores e realojar seis pessoas.. “As autoridades detetaram algumas deficiências nas infraestruturas e estão a ser tomadas medidas”, disse a fonte.Já fonte dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz indicou que “não foram registados feridos, mas os danos serão consideráveis”.Fonte oficial do município informou entretanto que a grua atingiu seis casas em três ruas da zona turística do Bairro Novo, e provocou três desalojados.Segundo a mesma fonte, os três desalojados habitavam duas das casas atingidas: dois irmãos foram para outra habitação e uma idosa foi acolhida em casa da filha.A grua de 60 toneladas está adstrita a uma obra particular de requalificação de um edifício na rua da Liberdade – que foi sede do PSD local. O equipamento de construção civil estava colocado nas traseiras daquele prédio (na rua Académico Zagalo, vedada ao trânsito devido aos trabalhos) e caiu sobre uma casa daquela rua e outras cinco das ruas Bernardo Lopes e Raimundo Esteves.Pelas 10:30 de hoje decorriam trabalhos de remoção da grua acidentada, com recurso a equipamentos pesados, constatou a agência Lusa..Uma a uma. As medidas do Governo para responder à tempestade Kristin