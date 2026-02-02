Queda de grua sobre cinco prédios na Figueira da Foz obriga a realojamento de seis pessoas
Lusa
Sociedade

Queda de grua sobre cinco prédios na Figueira da Foz obriga a realojamento de seis pessoas

Não foram registados feridos, mas os danos serão consideráveis.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Seis pessoas tiveram de ser realojadas durante a noite após a queda de uma grua de 60 toneladas sobre cinco prédios no centro da Figueira da Foz, informou esta segunda-feira, 2 de fevereiro, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

A ocorrência foi registada às 03:05 na Rua Bernardo Lopes.

À Lusa, cerca das 06:00, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra apontou que a grua caiu sobre cinco prédios, tendo sido necessário retirar os moradores e realojar seis pessoas.

JOSE LUIS SOUSA/LUSA

“As autoridades detetaram algumas deficiências nas infraestruturas e estão a ser tomadas medidas”, disse a fonte.

Já fonte dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz indicou que “não foram registados feridos, mas os danos serão consideráveis”.

Fonte oficial do município informou entretanto que a grua atingiu seis casas em três ruas da zona turística do Bairro Novo, e provocou três desalojados.

Segundo a mesma fonte, os três desalojados habitavam duas das casas atingidas: dois irmãos foram para outra habitação e uma idosa foi acolhida em casa da filha.

A grua de 60 toneladas está adstrita a uma obra particular de requalificação de um edifício na rua da Liberdade – que foi sede do PSD local. O equipamento de construção civil estava colocado nas traseiras daquele prédio (na rua Académico Zagalo, vedada ao trânsito devido aos trabalhos) e caiu sobre uma casa daquela rua e outras cinco das ruas Bernardo Lopes e Raimundo Esteves.

Pelas 10:30 de hoje decorriam trabalhos de remoção da grua acidentada, com recurso a equipamentos pesados, constatou a agência Lusa.

Queda de grua sobre cinco prédios na Figueira da Foz obriga a realojamento de seis pessoas
Uma a uma. As medidas do Governo para responder à tempestade Kristin
Mau Tempo
Figueira da Foz
queda de grua
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt