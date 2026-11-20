Doze pessoas foram constituídas arguidas numa operação que envolveu buscas em Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia, num processo de fraude fiscal que terá lesado o Estado em quatro milhões de euros, anunciou esta sexta-feira, 20 de novembro, a GNR.

Segundo a informação divulgada, nas onze buscas realizadas na quinta-feira foram apreendidos 27.000 euros em dinheiro, telemóveis e outros equipamentos eletrónicos e diversa documentação.

O esquema de fraude fiscal envolve empresas do setor corticeiro e está associado à emissão e utilização de faturas falsas e à simulação de pagamentos no valor aproximado de 15 milhões de euros.

Estima-se um prejuízo fiscal superior a quatro milhões de euros, em sede de IVA e IRS.

A investigação, iniciada em meados de 2024, é desenvolvida por uma equipa mista de investigação (GNR e Finanças) e o esquema assentaria na ocultação da venda de subprodutos de cortiça destinados à granulagem, através da utilização de empresas de fachada, que emitiam faturas e documentos de transporte falsos, procurando ocultar a origem das mercadorias e os efetivos lucros das operações.

Os 12 arguidos ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

A operação GRANULUM esteve a cargo da Unidade de Ação Fiscal da GNR - através do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra -, em colaboração com a Direção de Finanças de Aveiro da Autoridade Tributária e Aduaneira, e envolveu 27 militares da Unidade de Ação Fiscal, 48 inspetores tributários e aduaneiros e oito técnicos do Núcleo de Informática Forense da Autoridade Tributária, num total de 83 elementos.