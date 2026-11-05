GNR realizou mais de 30 buscas por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento

A Guarda Nacional Republicana realizou na quarta-feira mais de 30 buscas por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento, que resultaram numa detenção e na apreensão de armas, telemóveis e documentos.

Em comunicado enviado às redações esta quinta-feira (5), a GNR precisa que as 31 buscas, 10 domiciliárias e 21 não domiciliárias, foram realizadas nos distritos de Aveiro, Braga, Porto e Santarém, tendo sido detido um homem de 47 anos, por “suspeitas da prática do crime de detenção de arma proibida” e apreendidas sete armas de fogo e munições, sete telemóveis, um computador, um ‘tablet’ e “diversa documentação com pertinência probatória”.

A designada operação “Invoice”, da Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, visa a investigação de “um esquema de fraude ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), associado à aquisição de veículos automóveis usados em diversos Estados-Membros da União Europeia e à sua posterior comercialização em território nacional, tendo sido estimado, até ao momento, um prejuízo fiscal superior a dois milhões de euros”.

Participaram na operação 81 militares da UAF e três do Comando Territorial da GNR de Braga, apoiados por 44 elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).