Dois mortos e três feridos em acidente no IC17, em Odivelas

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas durante a madrugada desta sexta-feira, 17 de abril, num acidente no IC17 (CRIL), em Odivelas, em frente ao centro comercial Strada.As duas vítimas mortais têm 26 e 52 anos.Entre os feridos, dois sofreram ferimentos graves e um sofreu ferimentos leves.. Segundo a CNN Portugal, o alerta foi dado às 02h45 para uma colisão entre dois veículos ligeiros.Uma das viaturas envolvidas, que estava parada na berma da estrada, era uma carrinha dos trabalhadores que iam realizar trabalhos de reparação na via. E foram precisamente dois trabalhadores que acabaram por morrer, colhidos pela viatura que se despistou e embateu na carrinha.Devido à gravidade do acidente, o trânsito foi totalmente cortado no sentido Sacavém-Algés, tendo estado condicionado até a circulação ser retomada depois das 7h10.As autoridades estão a investigar as causas do acidente.No local estiveram 25 operacionais, entre bombeiros, INEM, PSP e Infraestruturas de Portugal, com o apoio de dez veículos.