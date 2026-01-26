Dois detidos em operação que desmantelou rede de tráfico de droga em Odivelas

Uma operação da Polícia Judiciária (PJ), realizada este fim de semana, desmantelou uma rede criminosa de tráfico de droga em Odivelas, que "operava na zona da Grande Lisboa", tendo sido detidos dois homens.Na operação policial, conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, foram apreendidos quase 26 quilos de canábis em resina, além de 4890 gramas de canábis em folhas e 13,62 gramas de cocaína, refere a PJ, em comunicado divulgado esta segunda-feira, 26 de janeiro.Os inspetores realizaram buscas domiciliárias e não domiciliárias, nas quais foram também apreendidas "duas armas de fogo, uma das quais de calibre de guerra, munições, 65.215 euros em numerário, um veículo de luxo, um motociclo e diversos instrumentos de pesagem e outros objetos utilizados no acondicionamento e distribuição da droga.De acordo com a investigação da PJ, que ainda prossegue, "os detidos integravam uma estrutura criminosa organizada, responsável pela importação, armazenamento e comercialização de estupefacientes, atividade que gera elevados lucros, frequentemente investidos em bens de luxo e num estilo de vida ostentatório, funcionando como incentivo para a continuação da atividade ilícita e tornando o grupo altamente resiliente e perigoso".Os dois detidos vão ser agora apresentados à autoridade judicial competente para aplicação de medidas de coação, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP da Comarca de Lisboa Norte em Loures..20 quilos de haxixe "dry" apreendidos e três detidos em Odivelas.PSP deteve quatro pessoas no Bairro do Armador, em Lisboa, e aprendeu elevada quantidade de droga