PSP deteve quatro pessoas no Bairro do Armador, em Lisboa, e aprendeu elevada quantidade de droga

A PSP realizou esta quarta-feira, 21 de janeiro, uma operação policial em Marvila, Lisboa, e deteve quatro pessoas, apreendeu mais de 12 quilos de várias drogas, entre as quais haxixe, heroína e cocaína, divulgou aquela autoridade.Segundo fonte da PSP, a operação da Divisão Criminal de Lisboa no Bairro do Armador, além da detenção de três homens e de um mulher, resultou na apreensão de 12 quilos de droga já identificada e mais quatro outros quilos de droga que ainda está a ser analisada, admitindo que serão mais de 1.085 gramas de cocaína e 3.079 de heroína.Os elementos da PSP apreenderam ainda 5.459,60 euros em dinheiro.Os detidos serão posteriormente ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva.