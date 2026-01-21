Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PSP deteve quatro pessoas no Bairro do Armador, em Lisboa, e aprendeu elevada quantidade de droga
FOTO: Carlos Carneiro / Global Imagens
Local

PSP deteve quatro pessoas no Bairro do Armador, em Lisboa, e aprendeu elevada quantidade de droga

Operação resultou na apreensão de 12 quilos de droga e mais quatro outros quilos de droga que ainda está a ser analisada, admitindo que serão mais de 1.085 gramas de cocaína e 3.079 de heroína.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A PSP realizou esta quarta-feira, 21 de janeiro, uma operação policial em Marvila, Lisboa, e deteve quatro pessoas, apreendeu mais de 12 quilos de várias drogas, entre as quais haxixe, heroína e cocaína, divulgou aquela autoridade.

Segundo fonte da PSP, a operação da Divisão Criminal de Lisboa no Bairro do Armador, além da detenção de três homens e de um mulher, resultou na apreensão de 12 quilos de droga já identificada e mais quatro outros quilos de droga que ainda está a ser analisada, admitindo que serão mais de 1.085 gramas de cocaína e 3.079 de heroína.

Os elementos da PSP apreenderam ainda 5.459,60 euros em dinheiro.

Os detidos serão posteriormente ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva.

Lisboa
droga
PSP - Polícia de Segurança Pública
Bairro do Armador

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt