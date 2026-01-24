20 quilos de haxixe "dry" apreendidos e três detidos em Odivelas

Uma investigação que durou cerca de quatro meses culminou na detenção de três indivíduos e na apreensão de 20 quilos da chamada haxixe dos ricos, a Dry, derivado concentrado da resina de canábis, que é mais cara.Em comunicado, a PSP informa que foram cumpridos três mandados de busca domiciliária, dois mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos por Autoridade Judiciária e um mandado de busca não domiciliária, nas localidades de Lisboa e Aljustrel.No âmbito do inquérito, dirigido por um Magistrado do Ministério Público do DIAP de Loures, houve um seguimento e primeira abordagem em Aljustrel e o resto das diligências na grande Lisboa, mais precisamente em Odivelas. . Os três detidos, homens com idades compreendidas entre os 32 e os 41 anos, são, segundo a PSP, suspeitos eram responsáveis pelo transporte terreste, de forma regular, de produto estupefaciente para a área metropolitana de Lisboa e respetiva venda.Além do Dry, foram apreendidos 6.585 euros em notas, uma viatura, quatro telemóveis e vários artigos com relevância probatória.