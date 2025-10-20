Diário de Notícias ‘sai à rua’: jornal lança rubrica em vídeo com foco na atualidade mais próxima das pessoas

Numa aposta que sinaliza o reforço da sua estratégia multimédia, o Diário de Notícias lançou a rubrica ‘O DN Sai à Rua’, uma série de reportagens semanais em vídeo que vai tratar dos temas de interesse da atualidade de forma mais próxima das pessoas.Com esta iniciativa, o DN marca posição naquele que é um dos seus pilares estratégicos: a valorização e fortalecimento da sua comunidade. Com a rubrica ‘O DN Sai à Rua’, o jornal mostra que está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país.O cerne das reportagens é dar a conhecer boas iniciativas, abordar problemas rotineiros na vivência dos cidadãos nas suas comunidades, mas também trazer os assuntos que marcam a agenda nacional na política, economia, e outros, em linguagem mais simples, de forma mais humanizada, sem nunca deixar de lado o rigor jornalístico que é uma referência do DN.A iniciativa é uma parceria do Diário de Notícias com o Canal O Cubo, uma plataforma online de fomento à produção audiovisual em língua portuguesa, com foco especial no cinema e no audiovisual independente, que atua desde 2012 no Brasil e, a partir de 2019, também em Portugal. As suas produções incluem ficção, documentário, séries, animação, com mais de 300 produtos independentes e mais de 20 milhões de visualizações nas suas plataformas..Como coches de 200 anos voltam à rua, mas sem tocar o chão? Veja a operação realizada pelo Museu Nacional.Para Fabiano Cafure, fundador do Canal O Cubo, “a parceria com o DN reforça a importância que o bom jornalismo assume neste momento de tensões sociais, trazendo um diferencial na forma de comunicação de um jornal que é sinónimo de credibilidade, ajudando a consolidar o público do DN e do nosso canal, mas também alcançando novas audiências”.Para o diretor do DN, Filipe Alves, “esta iniciativa reflete a aposta que o DN tem feito em conteúdos inovadores e é um exemplo das parcerias que estamos a fazer com outros meios de comunicação e produtores de conteúdos, com o objetivo de melhor servir o nosso público com jornalismo de qualidade, nas diferentes plataformas em que estamos presentes”.‘O DN Sai à Rua’ está disponível no site do DN e na plataforma do Canal O Cubo.."A vida não espera". Como se faz um parto dentro de uma ambulância? Os Bombeiros Voluntários da Moita explicam.Réplica inédita da cama onde morreu D. Pedro IV é a nova atração no Palácio de Queluz