Detidos três suspeitos de homicídio em Cascais e Amadora

Três homens com idades entre os 18 e os 21 anos foram detidos pela Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo (DLVT), "fortemente indiciados pela prática de crimes de homicídio, tentado e consumado, com recurso a armas de fogo, ocorridos em três situações". Os três crimes de que são suspeitos ocorreram em situações distintas, mas relacionadas, sendo as vítimas suas conhecidas.

O primeiro episódio aconteceu a 29 de junho do ano passado, numa esplanada da praia de Carcavelos. Na sequência de desacatos, um dos suspeitos efetuou vários disparos com arma de fogo, que atingiram duas pessoas, acabando por ser detido no início do mês seguinte. Após primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito a prisão preventiva, vindo a ser condenado, em julho este ano, a uma pena de prisão de três anos e seis meses, suspensa na sua execução, pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção de arma proibida.

Esse episódio inicial esteve na origem de duas situações ocorridas posteriormente, nomeadamente uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado, ocorridas na cidade da Amadora, a 4 de abril e 21 de maio.

Na situação de 4 de abril, por retaliação, uma testemunha dos factos ocorridos na praia de Carcavelos acabou por ser atingida com um disparo de arma de fogo na região abdominal, tendo necessitado de tratamento hospitalar.

A 21 de maio, um homem de 43 anos, pai da testemunha, foi atingido por três disparos de arma de fogo e acabou por falecer numa unidade hospitalar em consequência da gravidade dos ferimentos sofridos.

Os inquéritos são dirigidos pelo Ministério Público do DIAP de Cascais e da Amadora.