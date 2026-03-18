Detidos três homens por violação de criança de 13 anos

A Polícia Judiciária (PJ) anuncou esta quarta-feira, 18 de março, a detenção de três homens por suspetas de terem vioaldo uma rapariga de 13 anos na madrugada do dia 4 em Portimão.De acordo com um comunicado da PJ, os três homens - com 19, 21 e 32 anos, praticaram "atos sexuais de relevo" de forma alternada com a criança depois de a terem drogado e alcoolizado.A vítima e outras três jovens ausentaram-se sem autorização de uma instituição de apoio social em Portimão e encontraram-se com os suspeitos num jardim da cidade, começa por descrever a PJ. Depois, as jovens foram conduzidas à habitação de um dos suspeitos.Aí, de acordo com o comunicado, consumiriam haxixe e bebidas alcoólicas fornecidas pelos suspeitos, "acabando a vítima por ficar embriagada e sem a plenitude das suas capacidades"."Nesse estado, foi levada ao colo por um dos suspeitos para um dos quartos da habitação, onde foram praticados os atos sexuais de relevo pelos três homens, de forma alternada", descreve a nota da PJ."Não obstante a recusa da menor, após conseguir recuperar parte das suas capacidades, os agressores prosseguiram, conscientes de que se tratava de uma criança com 13 anos", remata.A investigação teve início no dia da ocorrência, após denúncia do representante legal da instituição de apoio social, tendo sido "recolhidos relevantes elementos probatórios fortemente indiciadores do crime denunciado e da sua autoria, que culminaram na detenção dos três suspeitos".Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação..Portimão. PJ detém jovem suspeito de abuso sexual a uma criança de 12 anos junto a escola