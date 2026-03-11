Portimão. PJ detém jovem suspeito de abuso sexual a uma criança de 12 anos junto a escola
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Portimão. PJ detém jovem suspeito de abuso sexual a uma criança de 12 anos junto a escola

Após contactos nas redes sociais, o suspeito "convenceu a criança a praticar consigo atos sexuais de relevo". Mãe da menor denunciou os abusos às autoridades.
Susete Henriques
Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, pela suspeita da "autoria de um crime de abuso sexual de crianças e ameaça". Os factos remontam ao passado mês de fevereiro e terão ocorrido nas proximidades de uma escola, informou esta quarta-feira, 11 de março, a PJ, dando conta que a vítima é uma criança de 12 anos.

De acordo com a polícia de investigação criminal, o suspeito frequentava a mesma escola que a vítima, "embora em unidades curriculares distintas, local onde a conheceu, passando a trocar contactos através das redes sociais".

Foi exatamente em conversações que decorreram nas plataformas digitais, "e ciente da idade da menor", que o detido "convenceu a criança a encontrar-se com ele junto à entrada da escola e dali foram para um local nas imediações, junto a uma artéria isolada e sem saída, onde não circulam veículos". O suspeito certificou-se que estava sozinho com a vítima e "convenceu a criança a praticar consigo atos sexuais de relevo".

Depois dos abusos, o jovem terá ameaçado a menor nas redes sociais, com receio que a criança contasse o que lhe tinha acontecido.

"Após surgirem rumores dos abusos, no meio escolar", a criança "acabou por contar o sucedido à mãe que reportou os factos às autoridades", explica a PJ.

No âmbito do inquérito titulado pelo Ministério Público de Portimão, a investigação das autoridades levou à "recolha de relevantes e robustos elementos de prova que culminaram na detenção do suspeito", que vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Portimão
Polícia Judiciária
abuso de menores

