Professor de equitação detido por abuso de menores foi candidato autárquico pelo Chega na Azambuja

O professor de equitação detido, este mês, por suspeita da prática de crimes de abuso sexual de menores foi candidato do Chega às últimas eleições autárquicas, avançou esta segunda-feira, 22 de dezembro, a revista Sábado.A detenção do professor e praticante de equitação foi anunciada na semana passada pela Polícia Judiciária (PJ) e agora a revista noticia que se trata de Rui Pedro Moreira, candidato à assembleia municipal de Azambuja nas autárquicas de 2021 e de 2025, não tendo chegado a ser eleito. Está agora a aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa. De acordo com a PJ, o homem, de 22 anos, foi detido em Alenquer por suspeito da prática dos "crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças, sobre dois rapazes de 11 e 14 anos". Os abusos contra as duas crianças terão sido praticados entre abril e novembro deste ano, sendo que as autoridades suspeitam da existência de mais vítimas.O suspeito, indicou a PJ em comunicado, é "formador de uma modalidade desportiva extracurricular", "treina crianças dos 6 aos 16 anos" e acompanha os formandos em competições, sendo ele próprio praticante da modalidade. Terá sido neste contexto que praticou os crimes. De acordo com a Sábado, os abusos terão ocorrido no Centro Hípico Lebreiro, na Azambuja, onde dava aulas.Os factos chegaram ao conhecimento das autoridades através de um jovem que pratica a modalidade em causa e, de imediato, a PJ realizou diligências investigatórias urgentes, procedendo-se à detenção do suspeito, explicou a força de segurança na nota.Quando confrontado pelas autoridades, o cavaleiro e professor de equitação terá aparentado “não ter consciência” da gravidade dos atos que alegadamente cometeu, refere a revista, que cita fonte próxima da investigação. .Formador desportivo detido por suspeitas de abuso sexual de menores