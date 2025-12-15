Formador desportivo detido por suspeitas de abuso sexual de menores

Um formador desportivo de crianças e adolescentes foi detido, em Alenquer, por suspeita da prática de crimes de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças sobre dois rapazes de 11 e 14 anos.Segundo um comunicado da Polícia Judiciária desta segunda-feira, 15 de dezembro, o suspeito tem 22 anos e é formador de uma modalidade desportiva extracurricular e treina crianças dos 6 aos 16 anos. No exercício das suas funções, também acompanha os formandos em competições, sendo o próprio praticante da modalidade.De acordo com informações de fonte da PJ à Lusa, o suspeito é professor de equitação.Segundo a PJ, "foi nestes contextos que praticou os crimes contra as duas crianças, entre abril e novembro deste ano, subsistindo a suspeita de existirem mais vítimas".A detenção aconteceu no seguimento de uma denúncia feita por um jovem.O suspeito ficou em prisão preventiva..Ex-adjunto de antiga ministra da Justiça em prisão preventiva por abuso de menores