Formador desportivo detido por suspeitas de abuso sexual de menores
Reinaldo Rodrigues
Formador desportivo detido por suspeitas de abuso sexual de menores

Homem de 22 anos, professor e praticante de equitação, terá abusado de dois rapazes de 11 e 14 anos.
Sofia Fonseca
Um formador desportivo de crianças e adolescentes foi detido, em Alenquer, por suspeita da prática de crimes de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças sobre dois rapazes de 11 e 14 anos.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária desta segunda-feira, 15 de dezembro, o suspeito tem 22 anos e é formador de uma modalidade desportiva extracurricular e treina crianças dos 6 aos 16 anos. No exercício das suas funções, também acompanha os formandos em competições, sendo o próprio praticante da modalidade.

De acordo com informações de fonte da PJ à Lusa, o suspeito é professor de equitação.

Segundo a PJ, "foi nestes contextos que praticou os crimes contra as duas crianças, entre abril e novembro deste ano, subsistindo a suspeita de existirem mais vítimas".

A detenção aconteceu no seguimento de uma denúncia feita por um jovem.

O suspeito ficou em prisão preventiva.

