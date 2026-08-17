Detido homem suspeito de matar o irmão em São Miguel. Vítima alvo de "múltiplas agressões"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 39 anos por estar "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado" que vitimou o irmão, de 47 anos, e que ocorreu na madrugada de domingo (16 de agosto), no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores.

De acordo com o comunicado da PJ, divulgado esta segunda-feira, 17 de agosto, a vítima e o suspeito viviam juntos, "há aproximadamente um ano", na residência do pai, "tendo a relação entre ambos vindo a deteriorar-se na sequência de recorrentes conflitos, potenciados por consumos habituais de estupefacientes e de álcool".

Uma nova discussão ocorreu na madrugada de domingo, "após o suspeito ter regressado à residência, alegadamente embriagado". "A altercação verbal evoluiu para confronto físico, durante o qual a vítima, que padecia de problemas de saúde crónicos, foi alvo de múltiplas agressões na região do crânio e tronco, desferidas com os punhos", indica a polícia de investigação criminal.

O confronto entre irmãos levou à intervenção do pai, que alertou a PSP e os meios de socorro, que se deslocaram à habitação.

"A vítima recebeu assistência médica no local, tendo sido posteriormente transportada para uma unidade hospitalar, onde, poucos minutos depois, foi declarado o óbito", lê-se na nota da PJ, dando conta que o detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.

É ainda referido que o inquérito é titulado pelo DIAP da Comarca dos Açores – Secção de Ponta Delgada.