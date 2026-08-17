Detido homem suspeito de matar o irmão em São Miguel. Vítima alvo de "múltiplas agressões"
Foto: Reinaldo Rodrigues
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Detido homem suspeito de matar o irmão em São Miguel. Vítima alvo de "múltiplas agressões"

Homem de 39 anos foi detido pela PJ por estar "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado". Crime ocorreu na madrugada de domingo na ilha de São Miguel.
Susete Henriques
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 39 anos por estar "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado" que vitimou o irmão, de 47 anos, e que ocorreu na madrugada de domingo (16 de agosto), no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores.

De acordo com o comunicado da PJ, divulgado esta segunda-feira, 17 de agosto, a vítima e o suspeito viviam juntos, "há aproximadamente um ano", na residência do pai, "tendo a relação entre ambos vindo a deteriorar-se na sequência de recorrentes conflitos, potenciados por consumos habituais de estupefacientes e de álcool".

Uma nova discussão ocorreu na madrugada de domingo, "após o suspeito ter regressado à residência, alegadamente embriagado". "A altercação verbal evoluiu para confronto físico, durante o qual a vítima, que padecia de problemas de saúde crónicos, foi alvo de múltiplas agressões na região do crânio e tronco, desferidas com os punhos", indica a polícia de investigação criminal.

O confronto entre irmãos levou à intervenção do pai, que alertou a PSP e os meios de socorro, que se deslocaram à habitação.

"A vítima recebeu assistência médica no local, tendo sido posteriormente transportada para uma unidade hospitalar, onde, poucos minutos depois, foi declarado o óbito", lê-se na nota da PJ, dando conta que o detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.

É ainda referido que o inquérito é titulado pelo DIAP da Comarca dos Açores – Secção de Ponta Delgada.

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