Jovem de 15 anos suspeito de matar a mãe em Algés
Foto: Carlos Carneiro / Global Imagens
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Jovem de 15 anos suspeito de matar a mãe em Algés

O jovem confessou às autoridades que agiu durante a noite, ao aplicar um "mata-leão" à própria mãe. À chegada das autoridades, a mulher estava morta.
Tomás Gonçalves Pereira
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Um jovem de 15 anos é suspeito de matar a própria mãe, na habitação em Algés, concelho de Oeiras

O suspeito terá aplicado um "mata-leão" durante a noite, segundo o próprio confessou à PSP, adianta a SIC Notícias.

No relato feito às autoridades, o suspeito alega que houve uma discussão entre ambos na quarta-feira, antes de ter agido.

No interior da habitação estava também uma criança de quatro anos, irmã do suspeito.

O alerta foi dado pelas 17h35 de quinta-feira. Quando os meios de socorro chegaram, confirmaram a morte da mulher.

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