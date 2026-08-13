Sociedade
Jovem de 15 anos suspeito de matar a mãe em Algés
O jovem confessou às autoridades que agiu durante a noite, ao aplicar um "mata-leão" à própria mãe. À chegada das autoridades, a mulher estava morta.
Um jovem de 15 anos é suspeito de matar a própria mãe, na habitação em Algés, concelho de Oeiras
O suspeito terá aplicado um "mata-leão" durante a noite, segundo o próprio confessou à PSP, adianta a SIC Notícias.
No relato feito às autoridades, o suspeito alega que houve uma discussão entre ambos na quarta-feira, antes de ter agido.
No interior da habitação estava também uma criança de quatro anos, irmã do suspeito.
O alerta foi dado pelas 17h35 de quinta-feira. Quando os meios de socorro chegaram, confirmaram a morte da mulher.