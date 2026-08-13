Jovem de 15 anos suspeito de matar a mãe em Algés

Um jovem de 15 anos é suspeito de matar a própria mãe, na habitação em Algés, concelho de Oeiras

O suspeito terá aplicado um "mata-leão" durante a noite, segundo o próprio confessou à PSP, adianta a SIC Notícias.

No relato feito às autoridades, o suspeito alega que houve uma discussão entre ambos na quarta-feira, antes de ter agido.

No interior da habitação estava também uma criança de quatro anos, irmã do suspeito.

O alerta foi dado pelas 17h35 de quinta-feira. Quando os meios de socorro chegaram, confirmaram a morte da mulher.