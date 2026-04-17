Adolescente que matou a mãe em Vagos condenado a três anos de internamento em regime fechado

O adolescente que matou a mãe, a então vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato, foi condenado esta sexta-feira, 17 de abril a três anos de internamento em regime fechado.Durante a leitura da decisão, no Tribunal de Família e Menores de Aveiro, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provado que o jovem matou a mãe com dois tiros na cabeça.O tribunal teve em conta o depoimento do jovem que confessou o crime, descrevendo com precisão os factos. A juíza referiu ainda que este não se emocionou, tendo mantido a mesma expressão facial quando descreveu a forma como deu os dois tiros na mãe e sem apontar qualquer razão para atentar contra a vida da mãe.O caso remonta a 21 de outubro de 2025, quando a mulher foi atingida por um disparo de arma de fogo, no interior da sua casa, na Gafanha da Vagueira, naquele concelho do distrito de Aveiro.A vítima foi encontrada pelo marido, que alertou os bombeiros. Menos de 24 horas após o crime, a Polícia Judiciária anunciou ter identificado o filho da vereadora como único suspeito da morte da mãe.Nas alegações finais que decorreram há uma semana, o Ministério Público (MP) tinha pedido precisamente a aplicação da medida tutelar educativa de internamento em centro educativo, em regime fechado, pelo período de três anos, a medida mais gravosa. Em atualização.Filho de 14 anos suspeito de matar vereadora da Câmara de Vagos fica internado em regime fechado