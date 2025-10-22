Filho de 14 anos suspeito de matar vereadora da Câmara de Vagos fica internado em regime fechado

O jovem de 14 anos suspeito de ter matado a mãe, a vereadora da Câmara de Vagos, Susana Gravato, vai ficar em internamento em regime fechado, decretou o Tribunal de Família e Menores de Aveiro, avança a CNN Portugal.A medida, de natureza preventiva, terá a duração inicial de três meses, período após o qual será reavaliada, podendo ser alterada conforme a evolução do caso. O menor foi esta quarta-feira presente ao tribunal por suspeitas da prática do crime de homicídio qualificado.Segundo a a investigação conduzida pela Polícia Judiciária de Aveiro, o adolescente terá atingido a mãe pelas costas com disparos de uma arma de fogo que pertenceria ao pai. Susana Gravato não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local.O comandante dos Bombeiros de Vagos afirmou na terça-feira que o alerta, via 112, foi dado às 15h08 "para uma vítima em paragem cardiorrespiratória". "À nossa chegada, deparamo-nos com o marido da vítima em manobras [de reanimação] e continuámos até à chegada da viatura médica, que declarou o óbito no local", disse José Santos..Filho de 14 anos suspeito de matar vereadora da Câmara de Vagos.Morreu aos 49 anos a vereadora da Câmara de Vagos, Susana Gravato. Caso entregue à PJ