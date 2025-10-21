Morreu aos 49 anos a vereadora da Câmara de Vagos, Susana Gravato. Caso entregue à PJ

Morreu esta terça-feira (21 de outubro), aos 49 anos, a vereadora da Câmara Municipal de Vagos, Susana Gravato, informou o presidente cessante daquele município do distrito de Aveiro."Estamos em choque e consternados", disse o autarca João Paulo Sousa à Lusa.Segundo o edil, não são do seu conhecimento as circunstâncias da morte.O comandante dos Bombeiros de Vagos, afirmou que o alerta, via 112, foi dado às 15h08 "para uma vítima em paragem cardiorrespiratória". "À nossa chegada, deparamo-nos com o marido da vítima em manobras [de reanimação] e continuámos até à chegada da viatura médica, que declarou o óbito no local", disse José Santos.O caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ), indicou o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Aveiro à Lusa.Susana Gravato nasceu em Ílhavo, mas vivia desde os seis anos na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos. Licenciada em direito, exerceu advocacia e era militante do PSD desde 1994.Em 2009 foi eleita deputada municipal pelo movimento Vagos Primeiro, mas presentemente exercia as funções de vereadora no executivo cessante (PSD), com os pelouros de ambiente, justiça, administração geral, coesão social e saúde, entre outros.