Filho de 14 anos suspeito de matar vereadora da Câmara de Vagos

A Polícia Judiciária identificou o filho de 14 anos da vereadora da Câmara de Vagos, Susana Gravato, que morreu na terça-feira, por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, quando se encontrava no interior da sua casa. "Na sequência das diligências realizadas de imediato, foi possível identificar e recolher vários indícios de prova e recuperar a arma de fogo utilizada, que pertence ao pai do menor", diz a PJ em comunicado.O presumível autor será presente a primeiro interrogatório judicial às competentes autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro.O comandante dos Bombeiros de Vagos afirmou na terça-feira que o alerta, via 112, foi dado às 15h08 "para uma vítima em paragem cardiorrespiratória". "À nossa chegada, deparamo-nos com o marido da vítima em manobras [de reanimação] e continuámos até à chegada da viatura médica, que declarou o óbito no local", disse José Santos..Morreu aos 49 anos a vereadora da Câmara de Vagos, Susana Gravato. Caso entregue à PJ