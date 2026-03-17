Depressão Therese. Esperam-se "fenómenos extremos de vento localizados"

Devido à depressão Therese, o estado do tempo vai agravar-se a partir desta quarta-feira, 18 de março, com chuva forte, agitação marítima e rajadas de vento que podem chegar aos 70 km/h, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os efeitos desta nova depressão meteorológica já se começaram a sentir hoje, terça-feira, devendo-se prolongar até sábado, com maior impacto no Centro e Sul de Portugal continental."Na sua circulação, é expectável a formação de linhas organizadas de instabilidade que tenderão a avançar de sul para norte sobre o território do continente, e que terão maior impacto sobre as regiões Centro e Sul", explica o IPMA.Espera-se chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas para esta quarta-feira, "não se podendo excluir os fenómenos extremos de vento localizados", refere o instituto em comunicado. De acordo com o IPMA, "os distritos onde deverá haver maior persistência da precipitação serão os do litoral a sul do cabo Mondego e os do interior a sul da serra da Estrela, que coincidem com aqueles em que há maior probabilidade de ocorrência de precipitação forte", nomeadamente na quarta, quinta e sexta-feira.No que se refere ao vento, "tenderá a aumentar temporariamente de intensidade no litoral a sul dos cabos Carvoeiro/Mondego, e nas terras altas, em particular do Centro e Sul, por vezes com rajadas até 70 km/h". .Cinco distritos sob aviso amarelo devido à chuva.É também esperada um agravamento na agitação marítima, "na costa sul do Algarve, que será do quadrante sul até 2,5 metros, mantendo 3 a 4 metros de noroeste na costa ocidental, passando a ondas de oeste/sudoeste 2 a 3 metros" a partir de sexta-feira.Na nota é ainda referido que o IPMA emitiu avisos amarelos para a chuva, e informa que "existe alguma incerteza na posição desta depressão nos próximos dias, o que se traduzirá em incerteza na localização e intensidade da precipitação".Nesta quarta-feira, cinco distritos estão sob aviso amarelo devido à precipitação, são eles Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, segundo o site do IPMA. .Depressão Therese. Chuva, vento e agitação marítima em Portugal continental a partir desta terça-feira