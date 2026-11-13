Depressão Charles trouxe novo máximo nacional de precipitação: 502,7 milímetros em 24 horas no Chão do Areeiro (Madeira)

A passagem da depressão Charles por Portugal continental pode ter ficado aquém do risco que chegou a estar previsto, mas na Madeira a dimensão da tempestade foi suficientemente grande para estabelecer um novo recorde nacional de precipitação. Entre as 09h00 da manhã de 10 de novembro e as 09h00 de dia 11, o céu desabou furiosamente sobre a ilha, com a estação meteorológica de Chão do Areeiro a registar 502,7 milímetros de chuva em 24 horas, anunciou esta sexta-feira (13) o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O valor ultrapassa o anterior máximo nacional, de 497,5 milímetros, que tinha sido registado na mesma estação madeirense a 6 de junho de 2023.

A precipitação foi particularmente intensa nas zonas montanhosas da ilha. Além de Chão do Areeiro, o IPMA registou valores elevados no Pico do Areeiro (265,9 milímetros), no Pico Alto (262 milímetros), em Santo da Serra (256,7 milímetros) e em São Vicente (252,1 milímetros). No total, sete estações meteorológicas ultrapassaram os anteriores máximos de precipitação diária para o mês de novembro, “evidenciando a dimensão excecional deste episódio”.

Mais de 90% da chuva em 12 horas

A análise dos períodos de precipitação acumulada revela a intensidade do episódio. Em Chão do Areeiro foram registados 65,4 milímetros numa hora, 133,2 milímetros em três horas, 249,5 milímetros em seis horas e 474,7 milímetros em 12 horas, descreve o IPMA. Neste último intervalo concentrou-se mais de 90% da precipitação acumulada durante as 24 horas móveis, de acordo com os dados do instituto.

O impacto da depressão é igualmente visível nos acumulados mensais em curso. No período entre 1 e 11 de novembro, várias estações meteorológicas ultrapassaram a média mensal de precipitação para novembro, considerando o período de referência 1991-2020. Em alguns locais, os valores atingiram “entre uma vez e meia e três vezes essa média”, refere o IPMA.

Rajadas de vento ultrapassaram os 130 km/h

Além da chuva intensa, a depressão Charles trouxe também vento forte ao arquipélago. No dia 11 de novembro, a rajada máxima atingiu 136,1 quilómetros por hora em Chão do Areeiro, acrescenta o IPMA.

Na estação de Santa Catarina, junto ao Aeroporto da Madeira, a rajada máxima chegou aos 126 quilómetros por hora, ultrapassando o anterior máximo para novembro, de 121,7 quilómetros por hora, registado a 29 de novembro de 2020.