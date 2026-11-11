Depressão Charles. Em Vila Franca de Xira, choveu muito, mas o dia foi "melhor do que se estava à espera"

“Isto aqui é o pão nosso de cada dia”, conta Leopoldino Silva, morador de 84 anos perto das estradas alagadas, que ia a passar porque estava farto de estar em casa e já não chovia muito. Parando para ver as duas estradas, Leopoldino contou que uma delas tinha tido uma bomba para extrair a água, mas que acabou por “puxar areia”. “Só funcionou o primeiro ano”, contou.

Ao DN, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, afirmou que essa é uma estrada de acesso à Ponte Marechal Carmona, que liga a cidade a Samora Correia, do outro lado do Tejo, que “costuma inundar”, mas que é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP).

“As Infraestruturas de Portugal conhecem esse problema. Tem a ver com a bombagem que é necessária fazer”, disse o autarca, apontando o dedo à IP sobre a bomba de água “que tem apresentado dificuldades de funcionamento”.

“As informações que tenho é que a própria IP esteve aí hoje a tratar desse assunto. É uma estrada que realmente, para não ter água, tem de estar permanentemente a ser bombeada. Nós temos alertado a IP várias vezes sobre essa matéria e, enfim, esperemos que o assunto fique resolvido”, sublinhou o presidente da Câmara, que esteve dividido entre dar voltas ao concelho e estar presente no Centro de Coordenação Operacional Municipal da Proteção Civil, na sede dos Bombeiros.