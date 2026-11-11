Depressão Charles. Em Vila Franca de Xira, choveu muito, mas o dia foi "melhor do que se estava à espera"
Por volta das 15h00, hora crítica da chegada da depressão Charles, os efeitos da chuva dos últimos dias já se faziam sentir à chegada a Vila Franca de Xira, cidade numa região habituada a lidar com a subida das águas e os efeitos do mau tempo.
À entrada da cidade, de quem vem da autoestrada, várias estradas estavam já alagadas, deixando dois carros presos e caixotes do lixo derrubados. Por baixo de um dos viadutos da A1, junto ao supermercado Aldi, já havia barreiras colocadas pela Câmara Municipal para impedir que os carros passassem por um verdadeiro lago de água, obrigando até quem passava ao lado a desacelerar numa estrada cada vez mais cheia.
“Isto aqui é o pão nosso de cada dia”, conta Leopoldino Silva, morador de 84 anos perto das estradas alagadas, que ia a passar porque estava farto de estar em casa e já não chovia muito. Parando para ver as duas estradas, Leopoldino contou que uma delas tinha tido uma bomba para extrair a água, mas que acabou por “puxar areia”. “Só funcionou o primeiro ano”, contou.
Ao DN, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, afirmou que essa é uma estrada de acesso à Ponte Marechal Carmona, que liga a cidade a Samora Correia, do outro lado do Tejo, que “costuma inundar”, mas que é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP).
“As Infraestruturas de Portugal conhecem esse problema. Tem a ver com a bombagem que é necessária fazer”, disse o autarca, apontando o dedo à IP sobre a bomba de água “que tem apresentado dificuldades de funcionamento”.
“As informações que tenho é que a própria IP esteve aí hoje a tratar desse assunto. É uma estrada que realmente, para não ter água, tem de estar permanentemente a ser bombeada. Nós temos alertado a IP várias vezes sobre essa matéria e, enfim, esperemos que o assunto fique resolvido”, sublinhou o presidente da Câmara, que esteve dividido entre dar voltas ao concelho e estar presente no Centro de Coordenação Operacional Municipal da Proteção Civil, na sede dos Bombeiros.
Até às 17h de quarta-feira, contou ainda o autarca, o município tinha registado 91 ocorrências, sendo que 72 estavam ligadas a inundações, maioritariamente em terrenos privados. No total, foram apenas cortadas quatro estradas no concelho, incluindo na zona da Granja, em Vila Longa e a Rua da Estação de Alverca que chegou a inundar mas que estava já a perder água.
Apesar destas ocorrências, a situação estava relativamente controlada relativamente ao que estava no início deste ano. Junto ao Tejo, o nível da água atingia a calçada da marginal junto ao rio, transbordando para lá daquele que é o nível normal, mas longe até das casas mais ribeirinhas e do que acontece em situações de cheias.
Pedro Martins, 53 anos, nasceu e cresceu na cidade ribatejana e contou ao DN que o rio chegar ao nível de transbordar é algo perfeitamente normal para quem convive o ano inteiro com o rio.
“Isto é normal, água assim é normal. Ainda no verão via água assim, aqui fora. Basta que despejem uma barragem na altura das marés vivas e ela salta para fora [do rio,] aqui”, contou o morador que falava numa zona de restauração entre a zona ribeirinha e a linha do comboio.
Por altura da tempestade Kristin, acrescentou, o rio galgou muito mais as margens, chegando para lá da linha do comboio, que separa o centro de Vila Franca de Xira da sua marginal.
“Acho que houve mais alarme do que outra coisa”, contou ainda o habitante, sublinhando que a situação ali está prevenida. “Para nós é quase habitual. Portanto, hoje até nem foi nada”, disse também, acrescentando que o rio “já não assusta ninguém” ali em em várias zonas a montante do Tejo, incluindo em Almeirim, no Vale de Santarém ou em Vila Nova de Rainha.
Nessa localidade, que fica já no concelho da Azambuja e por onde passam os rios Alenquer e o Ota, o nível de água estava muito abaixo do que ocorreu em fevereiro, quando várias casas ficaram rodeadas de água “As terras ainda estão secas, ainda acumula muita água”, contou um morador que passava na ponte que passa por cima dos dois rios, que estavam cheios mas que não tinham transbordado os limites que os separam nem as suas respetivas margens.
Por volta das 16h30, hora em que se previa maior intensidade na passagem da Charles, choveu apenas alguns aguaceiros e, também por essa altura, o sol voltou, o céu azul mostrou-se e um arco-íris formou-se no céu. Apesar de molhadas, a estrada entre Vila Nova da Rainha e o Carregado estava a funcionar a todo o gás e sem inundações, ainda que com poucos carros numa hora que costuma ser de ponta.
O autarca de Vila Franca de Xira saudou “um aspeto muito importante”: “O facto das pessoas terem respeitado as indicações da Proteção Civil e do Governo de ficarem em casa”.
“Isso permitiu que as nossas estradas estivessem com muito menos carros, o que permitiu também às equipas operacionais da Câmara, às forças de segurança e aos bombeiros atuarem mais depressa. Isso foi mesmo muito importante e deu conta de uma realidade que é que a Proteção Civil começa em cada cidadão”.
Por fim, confessou que esta quarta-feira “foi um dia que correu melhor do que estava à espera” mas que, se se tivessem confirmado as previsões de “rajadas de vento”, teria sido muito pior”.
“Como choveu muito, mas foi só chuva sem vento, as coisas acabaram por correr melhor”, acrescentou.