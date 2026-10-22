Jovens dormiram ao relento na Praça do Rossio na madrugada desta quinta-feira (22). Foto: Leonardo Negrão.

Sociedade

De acampada a "aconchada": manifestantes dormem ao relento no Rossio. Veja as imagens

Depois de voltarem a montar tendas na Praça D. Pedro IV, os manifestantes pela habitação decidiram retirá-las e passar a noite em sacos-cama e mantas, na sequência de contactos com a PSP.