Jovens dormiram ao relento na Praça do Rossio na madrugada desta quinta-feira (22).
Jovens dormiram ao relento na Praça do Rossio na madrugada desta quinta-feira (22). Foto: Leonardo Negrão.
Sociedade

De acampada a "aconchada": manifestantes dormem ao relento no Rossio. Veja as imagens

Depois de voltarem a montar tendas na Praça D. Pedro IV, os manifestantes pela habitação decidiram retirá-las e passar a noite em sacos-cama e mantas, na sequência de contactos com a PSP.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

A acampada pela habitação no Rossio, em Lisboa, transformou-se numa "aconchada" durante a madrugada desta quinta-feira, 22 de outubro.

Depois de regressarem à Praça D. Pedro IV na quarta-feira (21) e voltarem a montar tendas, os manifestantes decidiram desmontá-las e passar a noite ao relento, deitados em sacos-cama e mantas, alguns em "conchinha", como os prórpios disseram, como forma de manter o protesto.

Manifestantes optaram pela retirada das tendas após aviso da PSP.
Manifestantes optaram pela retirada das tendas após aviso da PSP.Foto: Leonardo Negrão.
Casal se protege do frio no Rossio na madrugada desta quinta-feira (22). Temperatura baixou aos 13 graus.
Casal se protege do frio no Rossio na madrugada desta quinta-feira (22). Temperatura baixou aos 13 graus. Foto: Leonardo Negrão.

A decisão foi tomada numa assembleia popular, perante a possibilidade de uma nova intervenção policial. Os manifestantes optaram por retirar as tendas e permanecer na praça, depois de contactos com a PSP sobre as condições em que poderiam continuar no local durante a madrugada.

O regresso ao Rossio aconteceu um dia depois da operação policial de terça-feira, que resultou na retirada de 228 tendas e na detenção de 55 pessoas. Apesar da intervenção, o movimento decidiu continuar a reivindicar medidas para responder à crise da habitação em Portugal.

Manifestantes na Praça do Rossio, em Lisboa.
Manifestantes na Praça do Rossio, em Lisboa.Foto: Leonardo Negrão.
Protestos já juntam pessoas de todas as idades.
Protestos já juntam pessoas de todas as idades. Foto: Leonardo Negrão.

Durante a noite, a praça voltou a reunir centenas de manifestantes, entre assembleias populares, cânticos e momentos de tensão. Já de madrugada, dezenas de pessoas permaneceram no local, protegendo-se do frio com mantas e sacos-cama, numa noite de protesto que dispensou as tendas, mas não a permanência no Rossio.

Sem tenda, o jeito é tentar descansar ao relento no Rossio.
Sem tenda, o jeito é tentar descansar ao relento no Rossio. Foto: Leonardo Negrão.

Na manhã desta quinta-feira, a PSP voltou a ordenar a desmontagem de tendas, instaladas por volta das 7h00. Os manifestantes acataram a ordem, enquanto o movimento prepara uma nova manifestação para sábado, 24 de outubro, com início marcado para as 15h00, no Marquês de Pombal, e chegada ao Rossio.

Polícia segue de olho nas concentrações.
Polícia segue de olho nas concentrações.Foto: Leonardo Negrão.
Jovens dormiram ao relento na Praça do Rossio na madrugada desta quinta-feira (22).
Desocupação forçada de protesto pela habitação gera confrontos e detenções no Rossio
Jovens dormiram ao relento na Praça do Rossio na madrugada desta quinta-feira (22).
Habitação: Acampada do Rossio permanece "de pé e firme"
Sociedade
Protestos
Rossio
Atualidade
Em Imagens
Acampada
Diário de Notícias
www.dn.pt