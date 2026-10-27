Coro das Caldas foi para a porta de Seguro pedir-lhe para mostrar a cara

Esta terça-feira, os 55 manifestantes pelo direito à habitação detidos há uma semana no Rossio vão comparecer perante o Ministério Público para ficar a saber que rumo será dado ao processo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, poderão ter o processo suspenso provisoriamente, se assim concordarem, ou serem remetidos para julgamento em processo especial sumário.

Está prevista, a partir das 10h00, uma vigília no Campus da Justiça para apoiar estas pessoas.

Num dia em que começa a votação na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2027, a partir das 18h30, haverá uma concentração em frente à Assembleia da República, convocada pela plataforma Casa para Viver. A Acampada de Lisboa associou-se à iniciativa, apelando a que depois seja montada, junto ao parlamento, a sua habitual assembleia popular: “É Acampada no parlamento! Poder popular do Rossio a São Bento!”.