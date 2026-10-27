Manifestação em Lisboa encheu a Avenida da Liberdade em direção ao Rossio.
Manifestação em Lisboa encheu a Avenida da Liberdade em direção ao Rossio.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Acampada de Lisboa promove vigília por manifestantes detidos e prepara protesto junto ao Parlamento

Movimento acompanha os procedimentos judiciais no Campus da Justiça, enquanto prepara uma manifestação contra o Orçamento do Estado para 2027, marcada para as 18h30 desta terça-feira.
Nuno TibiriçáLusa
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O movimento da Acampada de Lisboa convocou uma vigília junto ao Campus da Justiça, na capital, em solidariedade com os manifestantes detidos durante as intervenções policiais nos protestos pela habitação.

A iniciativa foi anunciada para acompanhar os procedimentos judiciais previstos para segunda e terça-feira, 26 e 27 de outubro, segundo informações divulgadas pela organização e noticiadas pela Lusa.

Os detidos foram identificados nas operações policiais realizadas nas madrugadas de 20 e 25 de outubro, quando as autoridades intervieram para desmobilizar concentrações e retirar tendas. Os manifestantes são suspeitos do crime de desobediência, por não terem cumprido as ordens policiais para abandonar os locais de protesto.

Na intervenção mais recente, durante a madrugada de domingo, a PSP registou 31 detenções e 33 feridos, de acordo com os dados divulgados pela imprensa. Já na operação de 20 de outubro, no Rossio, foram detidas 55 pessoas. O Ministério Público propôs, neste último caso, a suspensão provisória dos processos, mecanismo sujeito à concordância dos arguidos e à validação judicial.

Os protestos prosseguem esta terça-feira junto à Assembleia da República, onde a plataforma Casa para Viver convocou uma manifestação contra a proposta de Orçamento do Estado para 2027, a partir das 18h30. A iniciativa antecede a votação do documento na generalidade, prevista para quarta-feira.

A Acampada de Lisboa decidiu ainda levar tendas para junto do Parlamento, após a manifestação desta terça-feira. A possibilidade de passar a noite no local será discutida numa nova assembleia popular, enquanto o movimento prevê regressar ao Rossio na quarta-feira para continuar as mobilizações pela habitação.

Manifestação em Lisboa encheu a Avenida da Liberdade em direção ao Rossio.
Acampada de Lisboa decidiu desmobilizar do Rossio
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Acampada de Lisboa vai montar tendas em frente ao Parlamento após discussão do Orçamento do Estado
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