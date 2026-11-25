Um homem foi detido pela GNR por condução de veículo em estado de embriaguez, tendo acusado uma taxa de álcool no sangue de 4,36 gramas por litro (g/l), no concelho de Moura.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, 25 de novembro, o Comando Territorial de Beja da GNR explica que a detenção do homem, de 46 anos, ocorreu no domingo, na localidade de Safara, no concelho de Moura, distrito de Beja, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária.

Fonte da GNR disse à Lusa que o homem seguia numa viatura ligeira e foi intercetado pelas autoridades numa zona "junto ao posto da GNR" de Safara.

No comunicado, a GNR explica ainda que, durante a ação, o condutor foi submetido ao teste de pesquisa de álcool no ar expirado, tendo sido apurada uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 4,59 g/l, que, “após a dedução do erro máximo admissível”, correspondeu a uma TAS de 4,36 g/l.

A mesma fonte da Guarda acrescentou que o homem “não ofereceu resistência” às autoridades no momento da detenção.

O detido foi constituído arguido, tendo sido posteriormente notificado para comparecer no Tribunal de Moura.

A lei prevê pena de prisão até um ano para quem “conduzir veículos, com ou sem motor, em via pública ou equiparada, apresentando uma TAS igual ou superior a 1,20 g/l”.