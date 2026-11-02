Campanha "Taxa zero ao volante" a partir de terça-feira. Alerta para riscos da condução sob o efeito do álcool

No âmbito da última das 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, as autoridades alertam que "o álcool compromete a capacidade de condução e aumenta o risco de acidente, mesmo quando o condutor sente que está em condições de conduzir". "A mensagem é clara: Se beber, não conduza".

Nesse sentido, e referindo que "a prevenção da condução sob o efeito do álcool começa com escolhas responsáveis", a PSP, a ANSR e a GNR fazem algumas recomendações aos condutores:

- Antes do primeiro copo, planeie como vai regressar a casa.

- Se vai conduzir, não consuma bebidas alcoólicas.

- Combine quem vai conduzir e garanta que essa pessoa não bebe.

- Se consumir bebidas alcoólicas, utilize os transportes públicos, um táxi ou outro serviço de transporte com motorista.

- Não aceite boleia de alguém que tenha bebido. Opte por uma alternativa segura.