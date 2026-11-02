Campanha "Taxa zero ao volante" a partir de terça-feira. Alerta para riscos da condução sob o efeito do álcool
Começa esta terça-feira, 3 de novembro, a campanha "Taxa zero ao volante", que visa alertar para os riscos da condução sob o efeito do álcool e promover comportamentos mais seguros nas estradas. A iniciativa da PSP, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a GNR vai prolongar-se até 9 de novembro.
Abrange ações de sensibilização, levadas a cabo pela ANSR, e operações de fiscalização da PSP e da GNR, "com enfoque nos comportamentos de risco associados aos acidentes graves, em particular na condução sob o efeito do álcool", informam as autoridades.
Estão previstas cinco ações de sensibilização e fiscalização no território continental, com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira.
Sendo a condução sob a influência do álcool um "dos fatores que contribuem para a sinistralidade rodoviária", a ANSR, a PSP e a GNR recordam que em cada 100 vítimas mortais de acidentes rodoviários submetidas a autópsia, em Portugal em 2025, 28 apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legal. "Destas, 78% apresentavam uma taxa igual ou superior ao valor a partir do qual a condução constitui crime", referem as autoridades, em comunicado enviado às redações.
É ainda indicado que, de acordo com os dados da ANSR, em 2025, no âmbito da fiscalização, "foram realizados cerca de 2,1 milhões de testes de álcool em Portugal continental". "Nesse ano, por cada 100 testes realizados, foram detetadas 1,6 infrações", lê-se na nota.
Conselhos das autoridades
No âmbito da última das 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, as autoridades alertam que "o álcool compromete a capacidade de condução e aumenta o risco de acidente, mesmo quando o condutor sente que está em condições de conduzir". "A mensagem é clara: Se beber, não conduza".
Nesse sentido, e referindo que "a prevenção da condução sob o efeito do álcool começa com escolhas responsáveis", a PSP, a ANSR e a GNR fazem algumas recomendações aos condutores:
- Antes do primeiro copo, planeie como vai regressar a casa.
- Se vai conduzir, não consuma bebidas alcoólicas.
- Combine quem vai conduzir e garanta que essa pessoa não bebe.
- Se consumir bebidas alcoólicas, utilize os transportes públicos, um táxi ou outro serviço de transporte com motorista.
- Não aceite boleia de alguém que tenha bebido. Opte por uma alternativa segura.