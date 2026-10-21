Em 2025, os agentes recusaram a entrada a 1.867 passageiros.
Em 2025, os agentes recusaram a entrada a 1.867 passageiros.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Concluída sala no Aeroporto de Lisboa para ouvir migrantes barrados

Mais de um ano e meio após a iniciativa ter sido lançada, a reforma do espaço físico foi finalizada, mas ainda não está em funcionamento.
Amanda Lima
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