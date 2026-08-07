Uma das celas no centro de detenção temporária do aeroporto.
Uma das celas no centro de detenção temporária do aeroporto.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

O corredor e a cela de espera: quando a fronteira não abre no Aeroporto de Lisboa

Da fiscalização dos documentos nas boxes por agentes da PSP aos trâmites na segunda e terceira linha com peritagem e a detenção temporária: é este o caminho percorrido por quem é impedido de entrar em Portugal, que é também a fronteira do Espaço Schengen.
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