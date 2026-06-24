Comandante Marco Fantinato.
Comandante Marco Fantinato.Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Portugal sedia novo contingente da Frontex e reforça controlo de todas as fronteiras

"Contingente 5” terá atuação conjunta entre Portugal e Espanha e 300 profissionais - agentes e especialistas. Conta com forte aparato tecnológico, como drones, embarcações e helicópteros.
Amanda Lima
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