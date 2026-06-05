MAI anuncia reforço de 340 operacionais nos aeroportos a partir de 4 de julho

O ministro da Administração Interna anunciou esta sexta-feira, 5 de junho, que os aeroportos internacionais portugueses terão um reforço de 340 elementos de segurança, que estão em formação, a partir de 4 de julho."No próximo dia 4 de julho colocaremos mais 340 pessoas, elementos da PSP que estão agora a ter formação específica nas fronteiras. Para Lisboa seguirão 140, 100 para Porto, depois para Faro, Funchal e Ponta Delgada", anunciou Luís Neves em declarações a jornalistas à margem da inauguração das obras de requalificação do quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu.O governante afirmou que "todo o caminho está a ser feito com muito esforço, com muito sofrimento, naturalmente, vai chegar o dia que vai dar resultados" e recordou que "já esta semana" a PSP "alocou mais meios humanos que já estão a fazer a diferença", com cerca de 50 elementos em Lisboa."Temos novos espaços para acolher as pessoas, estamos a adquirir equipamentos tecnológicos que já foram alocados, temos mais 'boxes', onde vão estar mais elementos da PSP, e por isso, estamos a procurar criar as condições para que a operação durante o verão, e para sempre, seja diferente, para melhor", prosseguiu.Luís Neves disse também que "há questões digitais que têm de ser resolvidas", até porque "colocam em causa a celeridade" das operações, "até chegar ao ponto ótimo", que espera que "seja no mais curto" tempo possível. "Mas não é imputável a Portugal, portanto, isto é um trabalho de todos no sentido de equilibrarmos dois temas: em primeiro lugar segurança, sabermos quem entra e quem sai e, por outro lado, desembaraço, porque a vertente de quem nos procura, de quem sai, sobretudo o turismo, é muito relevante e o governo, está muito empenhado", acrescentou.