Frontex inaugura novo contingente em Portugal para proteção das fronteiras com 300 agentes

As fronteiras terrestres, aéreas e marítimas de Portugal e Espanha terão um reforço de fiscalização com um novo contingente da Frontex. Chamado de "Contingente 5", a resposta possui 300 operacionais e especialistas da agência europeia. O grupo apresentado em cerimónia esta tarde, 24 de junho, em Lisboa. "É um grande dia para a segurança", afirmou Luís Neves, ministro da Administração Interna, durante o evento.Em Portugal, o foco estará nos aeroportos. Os agentes vão ajudar no controlo das pessoas e verificações dos documentos de viagem. Para este fim, estarão disponíveis 60 profissionais. As operações vão ocorrer não são em Lisboa, mas também nos aeroportos de Faro, Ponta Delgada e Funchal.De uma forma geral, o "Contingente 5" vai atuar na gestão da imigração, detecção de crimes transfronteiriços, vigilância aérea e marítima, recolha e partilha de informações e identificação de pessoas vulneráveis e vítimas de tráfico humano.Em atualização