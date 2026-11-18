A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Loulé, um homem de 47 anos "fortemente indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores", informou esta quarta-feira, 18 de novembro, esta força policial. Após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A detenção, em "flagrante delito", do suspeito ocorreu na segunda-feira, 16, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, no âmbito de uma investigação que "teve origem numa comunicação oriunda da Homeland Security Investigations, dos Estados Unidos".

As autoridades norte-americanas indicaram "que um número de telemóvel português aparecia em grupos dedicados à partilha de conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças", explica a PJ, em comunicado.

A polícia portuguesa conta que durante as diligências dos inspetores foi possível "identificar o portador do número em causa", que acabou por ser detido, "na sequência de buscas efetuadas na sua residência em Loulé".

Nesta investigação, que decorre em inquérito titulado pelo DIAP de Lisboa, a PJ indica que foram apreendidos, durante as buscas, "vários equipamentos informáticos onde foram encontrados milhares de ficheiros ilícitos contendo fotografias e vídeos nos quais se visualizam crianças, de ambos os sexos, envolvidas em atos sexuais com adultos".

A polícia de investigação criminal dá ainda conta que o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, "tendo ficado a aguardar os ulteriores termos do processo, sujeito à medida de coação prisão preventiva". Na nota, a PJ "sublinha que proteção das crianças é uma responsabilidade de todos".