PJ da Guarda apreende 3.500 vídeos e fotografias a detido por pornografia de menores
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PJ da Guarda apreende 3.500 vídeos e fotografias a detido por pornografia de menores

O suspeito será esta quinta-feira presente a um juiz no Tribunal de Castelo Branco.
Carlos Nogueira
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um homem de 22 anos suspeito da prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças, e apreendeu 3.500 vídeos e fotografias de bebés, crianças e menores.

O suspeito foi detido na quarta-feira, 18 de março, em local não divulgado pelas autoridades, por elementos do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, no âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco.

“De forma reiterada, o homem acedia e partilhava conteúdos pornográficos em suporte informático, com menores de idade”, adiantou a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

O detido tinha na sua posse “cerca de 2.700 vídeos e 800 fotografias de bebés, crianças e menores de idade, alvo de tais práticas”.

Nas diligências foram ainda apreendidos ao suspeito três computadores e diversos dispositivos de armazenamento, onde estavam guardados os referidos conteúdos.

O detido vai ser esta quinta-feira presente no Tribunal de Castelo Branco, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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