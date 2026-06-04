Cinco tentativas de homicídio a arma proibida: os crimes de que está indiciado o fugitivo de Ponte de Sor

Cinco tentativas de homicídio, detenção de arma proibida, resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada e dano qualificado. Estes são alguns dos crimes pelos quais está indiciado o homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor no mês passado. No total, são 20 crimes. Segundo uma nota consultada pela agência Lusa, o arguido está ainda indiciado por “indiciado que grande parte dos factos foram praticados no contexto de conflito entre famílias rivais”. Esta foi uma das razões que motivaram a sua primeira detenção, na mesma cidade.Durante a preparação de um interrogatório judicial, a 13 de maio, o então suspeito, de 37 anos, conseguiu fugir do tribunal. A situação envolveu "vários disparos". Num vídeo divulgado dias depois, o homem justificou a fuga com o receio de ameaças, sobretudo contra a sua família, nomeadamente contra a mulher, que está grávida.Na mesma publicação, afirmou que se entregaria em breve. E assim aconteceu: apresentou-se às autoridades a 26 de maio. Após ser interrogado, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, por terem sido “verificados os perigos de fuga, bem como de continuação da atividade criminosa e de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas”. Agora, encontra-se formalmente indiciado pelo Ministério Público (MP).No vídeo publicado recentemente, o arguido alegou não ser “totalmente” culpado. “Eu não fugi do tribunal para provar ou apurar a minha inocência. Não sou 100% inocente, mas também não sou 100% culpado. Fiz isto para que vejam que as pessoas envolvidas nisto também têm culpa. Não sou só eu. Eles são 98% culpados pelos atos que eu cometi.” Enquanto aguarda julgamento, encontra-se detido no Estabelecimento Prisional de Elvas.amanda.lima@dn.pt."Não bati ninguém, fugi simplesmente".\nEm vídeo, homem que fugiu do tribunal promete entregar-se