Arguido suspeito de crimes de homicídio fugiu do Tribunal de Ponte de Sor em incidente com "vários disparos"

Um arguido detido fugiu esta quarta-feira, 13 de maio, do edifício do Tribunal de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, onde se encontrava para ser interrogado e ainda não foi encontrado, segundo fonte judicial. De acordo com informações do juiz presidente da Comarca de Portalegre, Francisco Galvão Correia, o incidente de segurança no Tribunal de Ponte de Sor ocorreu durante a preparação de um interrogatório judicial, relacionado com crimes de homicídio na forma tentada.A mesma fonte relatou que foram efetuados “vários disparos” no interior e nas imediações do edifício, tendo os militares da GNR presentes no tribunal iniciado a perseguição ao suspeito.O tribunal foi encerrado por razões de segurança. “Até ao momento [17:30], não há registo de que o cidadão tenha sido detido”, disse.Fonte do Conselho Superior da Magistratura (CSM) explica que "nos últimos meses, tinham sido já registados vários episódios de distúrbios e agressões associados à presença de grupos rivais em tribunais da comarca, situações que chegaram a exigir intervenção policial".Em abril, a comarca de Portalegre tinha já reportado preocupações relacionadas com as condições de segurança em tribunais sem vigilância permanente."Na sequência dessas ocorrências, os órgãos de gestão da comarca solicitaram avaliações relativas ao reforço das condições de segurança dos edifícios judiciais, incluindo a eventual instalação de dispositivos de controlo de acessos, como pórticos detetores de metais, sistemas de videovigilância e reforço de vigilância presencial", sublinha o CSM."Os factos hoje ocorridos reforçam a necessidade de assegurar condições de segurança adequadas nos tribunais, garantindo a proteção de todos os profissionais e cidadãos que utilizam os edifícios judiciais. O CSM continuará a acompanhar a situação no âmbito das suas competências", conclui a mesma fonte.