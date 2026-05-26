Homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor entregou-se no mesmo juízo

O homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, no passado dia 13, onde se encontrava para ser interrogado, entregou-se esta terça-feira, 26 de maio, naquele juízo, indicou fonte da GNR à agência Lusa.O homem, de 37 anos, deu entrada no Tribunal de Ponte de Sor “entre as 14h30 e as 15h00”, revelou a fonte da Guarda, acrescentando que não houve registo de incidentes.O homem fugiu daquele tribunal no dia 13 deste mês e, de acordo com informações divulgadas, nesse dia, pelo juiz presidente da Comarca de Portalegre, Francisco Galvão Correia, o incidente de segurança aconteceu durante a preparação de um interrogatório judicial, relacionado com crimes de homicídio na forma tentada.O magistrado relatou que foram efetuados “vários disparos” no interior e nas imediações do tribunal, tendo os militares da GNR presentes no edifício perseguido o arguido em fuga.Segundo o juiz presidente da Comarca de Portalegre, nos últimos meses, foram registados “vários episódios de distúrbios e agressões” associados à presença de “grupos rivais” em tribunais da comarca, que “chegaram a exigir intervenção policial”.“Na sequência dessas ocorrências, os órgãos de gestão da comarca solicitaram avaliações relativas ao reforço das condições de segurança dos edifícios judiciais, incluindo a eventual instalação de dispositivos de controlo de acessos, como pórticos detetores de metais, sistemas de videovigilância e reforço de vigilância presencial”, relatou.Francisco Galvão Correia disse que a Comarca de Portalegre já tinha reportado, em abril, “preocupações relacionadas com as condições de segurança” em tribunais sem vigilância permanente.“Os factos ocorridos reforçam a necessidade de assegurar condições de segurança adequadas nos tribunais, garantindo a proteção de todos os profissionais e cidadãos que utilizam os edifícios judiciais”, acrescentou o juiz presidente.Em perguntas entregues no parlamento e dirigidas à ministra da Justiça, Rita Júdice, deputados do PS e do Chega exigiram esclarecimentos do Governo sobre a fuga do Tribunal de Ponte de Sor por parte deste arguido que estava detido.O Ministério da Justiça informou, no dia 14, que as necessidades de segurança do Tribunal de Ponte de Sor foram reavaliadas este ano e que decorrem procedimentos para reativação de celas no edifício.“As necessidades de segurança do Tribunal de Ponte de Sor foram reavaliadas este ano, face ao crescimento [populacional] do município e ao consequente aumento de ocorrências nas instalações”, esclareceu o Ministério da Justiça, em comunicado enviado à Lusa.Na mesma nota, o ministério referiu que, “em articulação com o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, integrou o tribunal [de Ponte de Sor] no contrato nacional de vigilância e segurança humana dos tribunais”.“Assim, desde março de 2026, o edifício passou a contar com segurança permanente no local”, disse, ressalvando que esta medida “não existia anteriormente”.E, “com essa base assegurada”, a tutela revelou que estão agora a ser lançados “os procedimentos para instalação de um pórtico de segurança”, equipamento que, “por razões operacionais, só faz sentido onde existe vigilância humana permanente”..Arguido suspeito de crimes de homicídio fugiu do Tribunal de Ponte de Sor em incidente com "vários disparos".PS exige esclarecimentos à ministra da Justiça sobre fuga de detido no Tribunal de Ponte de Sor