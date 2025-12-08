Cinco pessoas resgatadas após terem sido arrastadas por onda na Calheta

Cinco pessoas foram resgatadas na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro, depois de terem sido arrastadas por uma onda no cais do Paul do Mar, na Calheta, ilha da Madeira.As cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 5 e os 28 anos, eram de nacionalidade portuguesa.Segundo adiantou a Autoridade marítima Nacional, o alerta foi dado às 9h35. "À chegada, constatou-se que as cinco vítimas foram retiradas da água por populares que se encontravam na zona, com recurso às boias de salvação do cais, tendo duas delas sido assistidas no local pelos elementos dos bombeiros e as restantes três sido transportadas para uma unidade hospitalar", diz o organismo.A costa norte da Madeira e Porto Santo, estão sob aviso amarelo entre as 15:00 desta segunda-feira e as 00:00 de quarta-feira, devido à agitação marítima. As autoridades alertaram para o perigo de circular junto ao mar. .Ondas até 10 metros. Distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja devido a agitação marítima.No sul de Tenerife, quatro pessoas morreram no domingo na sequência de uma situação semelhante..Quatro pessoas morreram após serem atingidas por onda no sul de Tenerife